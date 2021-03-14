Вассерман высказался о зависимости украинской экономики от США

Москва, 14 марта. Власти США методично добиваются лишения Украины самостоятельности во многих аспектах развития. Так считает публицист и политический аналитик Анатолий Вассерман.

В беседе с журналистами Вассерман рассказал, что в Вашингтоне целенаправленно загоняют Украину в тяжелое экономическое положение. По словам эксперта, это делается с целью окончательно взять Киев под свой контроль. Под прицелом в первую очередь находятся промышленность и реальный сектор экономики, считает собеседник.

«Их политика относительно Украины заключается в том, чтобы та лишилась большей части источников заработка и как можно сильнее зависела от иностранных подачек», — высказал свою точку зрения Вассерман.

В качестве примера политэксперт привел недавний скандал с участием украинского предприятия «Мотор Сич». Власти Киева приняли решение о национализации завода, что привело к искам со стороны китайских инвесторов. Вассерман считает, что на такие неразумные меры правящая верхушка Украины пошла из-за давления США

Ранее стало известно, что депутат Верховной рады Украины признал провал кампании по вакцинации населения от коронавируса в стране.