Двух пострадавших при крушении Ан-26 прооперировали в Алма-Ате

Алма-Ата, 14 марта. Двое военнослужащих выжили при падении самолета Ан-26 в Казахстане. Сейчас пациенты находятся в реанимации, им сделали операцию.

Самолет Комитета национальной безопасности Казахстана рухнул накануне вечером при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты. На его борту находились шесть человек, четверо из которых погибли.

Еще двух пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как стабильно тяжелое, у них черепно-мозговые травмы и переломы.

Причины крушения самолета Ан-26 в настоящее время расследуются. Власти Казахстана рассматривают три версии: неблагоприятные погодные условия, техническую неисправность и человеческий фактор, сообщал телеканал «360».