Социальная дистанция из-за COVID-19 уберегла людей от другой опасной болезни

Вашингтон, 14 марта. Соблюдение дистанции с прохожими на фоне пандемии коронавируса позволило человечеству избежать вспышки острого вялого миелита (ОВМ), заявили ученые из США.

Острый вялый миелит представляет собой инфекцию спинного мозга, при которой человек постепенно теряет контроль над движением конечностей. В тяжелых случаях ОВМ может перетекать в пожизненный паралич, предупреждают специалисты.

Вспышки этого заболевания наблюдаются каждые два года в течение последних шести лет. Новый всплеск ОВМ прогнозировали летом 2020 года, однако врачи зафиксировали всего 31 случай заражения этой болезнью. Причиной неожиданной динамики ОВМ могло стать социальное дистанцирование, предположили врачи.

Острый поперечный миелит, менингит, нарушения вкуса и обоняния и ряд других заболеваний могут развиваться у пациентов на фоне заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 проникает в мозг и вызывает неврологические нарушения, объяснили ученые.