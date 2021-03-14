Тодоренко показала своего двойника на ретро-фото журнала Playboy

Москва, 14 марта. Знаменитая телеведущая Регина Тодоренко нашла своего двойника — модель, снявшуюся полуобнаженной для журнала Playboy. Фанатов поразило сходство девушек.

Кадр из эротического журнала звезда тревел-шоу «Орел и решка» показала подписчикам в Instagram. На ретро-фото модель с пышной прической позирует в белом боди, которое на груди словно бы разрезано соперником-фехтовальщиком. Судя по надписи, снимок сделали в 1986 году.

«Мам, пап, не падайте в обморок», — шутливо написала в посте Тодоренко.

Удивленные фанаты осыпали звезду комментариями. Многие не сразу догадались, что на фотографии запечатлена вовсе не Тодоренко.

«Я подумала: «Ого, Регина смелая». А потом надпись прочитала»; «Как похожа»; «Аж в шоке, когда подумала, что Регина осмелилась на такое», — прокомментировали поклонники.

Некоторые подписчики даже предложили Тодоренко повторить яркий образ.

Телеведущая в настоящее время задействована на проекте «Маска». На съемках популярного шоу она старается быть максимально разной и интересной зрителю, поэтому примеряет парики. Фанатам особенно приглянулся белоснежный вариант.