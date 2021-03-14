Один человек пострадал при стрельбе в ночном клубе в Благовещенске

Благовещенск, 14 марта. Сотрудники полиции зарегистрировали сообщение о стрельбе в ночном клубе в Благовещенске. Инцидент произошел в увеселительном учреждении на Пионерской улице.

По данным источника ФАН, от нескольких пуль пострадал 28-летний Саид У. Известно, что МВД получило сигнал о происшествии, сейчас силовики проводят проверку.

Отметим, что пользователи соцсетей опубликовали фото и сообщили о «залитых кровью» стенах и перилах. По неофициальным данным, в клубе было произведено три выстрела. В полиции заявляли, что пальба могла быть вне стен ночного заведения.