Психолог Абравитова указала, чем для детей опасна гендерная нейтральность

Популярная на Западе пропаганда однополых отношений и гендерно-нейтрального воспитания приведет к тому, что ряды сексуальных меньшинств пополнят дети, даже не имевшие таких наклонностей. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.

Эксперт поведала о том, какую именно опасность несет в себе для подрастающего поколения политика продвижения ухода от традиционных ценностей.

«Дело в том, что, скажем так, природа предполагала другие связи: мужская и женская энергии, инь и ян. Это исконный порядок, так и должно быть. Все, что не укладывается в такие рамки, это малый процент. Это не основа. Между тем, люди всегда опираются на классику», — сообщила специалист.

Марианна Абравитова указала на отличительную особенность перекоса, который произошел в жизни людей.

«Однополые отношения, которые сегодня так активно пропагандируются, были во все времена. Однако, это было лишь в отдельных местах. В основном же, общество придерживалось классики. Сейчас тоже мало что изменилось. Просто население планеты увеличилось. Соответственно и случаи отхода от нормы участились», — отметила собеседница ФАН.

В завершение она рассказала к каким последствиям для подрастающего поколения может привести такое положение дел.

«Происходит взлом психики ребенка. Мы отошли от классики в эту бесовщину. Когда идет акцентирование внимания на этой теме, дети, которые вряд ли вообще задумывались над такими вопросами, начинают в это встраиваться. Будет введена корректива в поведение многих подростков. Кто-то из них станет таким «нетрадиционным», не будучи таковым биологически», — подытожила психолог.

Ранее Марианна Абравитова объяснила причины запрета слов «папа» и «мама» в церковной школе Нью-Йорка.