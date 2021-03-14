Девочка в Новосибирске ушла в школу и не вернулась домой

Новосибирск, 14 марта. Волонтеры и полиция занимаются поиском пропавшей 15-летней девочки, которая ушла на занятия и не вернулась домой.

Сотрудники правоохранительных органов совместно с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт» занимаются поиском пропавшей 15-летней девочки. Подросток накануне ушла на занятия школу в Кировском районе, однако после этого не вернулась домой. С девочкой не смогли связаться родители и друзья, дома она не ночевала.

Рост пропавшей 166 сантиметров, у нее нормальное телосложение, темно-русые волосы, серые глаза. В последний раз ее видели в коричневой куртке с капюшоном, серых брюках, черном шарфе. С собой у школьницы был рюкзак.

Еще одного человека разыскивают в Домодедове. Мужчина в феврале ушел из дома и до сих пор не вернулся, сообщило РИАМО.