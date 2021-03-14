В Сети появились кадры подготовки офицеров ВКС РФ в Тверской Военной академии

Тверь, 14 марта. Военная академия Воздушно-космической обороны в Твери проводит воздушные «войны» практически ежедневно, создавая кадров для ВКС России.

Курсанты Тверской академии работают в условиях, максимально приближенных к боевым. В современной войне, исход которой решается в основном в небе и в космосе, результат взаимодействия видов и родов войск будет напрямую зависеть от действий этих офицеров.

Навыки и знания, которые курсанты получают в академии, действительно уникальны. Преподаватели достаточно креативно подходят к ведению занятий, постоянно что-то придумывая – например, как противостоять БПЛА второго поколения.

Наличие искусственного интеллекта также помогает. С помощью обученной нейронной сети обрабатывается огромный поток данных и строится трехмерная карта местности.

Ранее военные эксперты из Индии назвали полет российских бомбардировщиков ВКС РФ Ту-95МС над Японским морем и Тихим океаном «сигналом» для Токио.

Напоминаем, что армия России пополнится новейшими БПЛА, способными запускаться «роем», передает «Царьград».