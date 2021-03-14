Туристам посоветовали скупать евро в преддверии открытия границ

Москва, 14 марта. На фоне массовой вакцинации от коронавируса в 2021 году могут восстановиться поездки между странами. В связи с этим россиянам советуют готовиться и скупать евро.

Открыть границы к маю могут, к примеру, Греция и Испания. В ожидании туристического сезона старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова советует не тянуть с покупкой евро. Задуматься о приобретении валюты стоит заблаговременно.

«Евро может стоить в пределах 87-90 рублей в ближайшие недели, и пока он снижается, можно купить валюту по интересным ценам», — передает слова эксперта «Российская газета».

При этом эксперт не советует закупаться «про запас». Исключением может быть ситуация, когда необходимо разделить личные сбережения по валютным корзинам.

Ранее аналитики онлайн-сервиса Aviasales выяснили, какие страны россияне предпочитают для путешествий. После снятия коронавирусных ограничений почти четверть респондентов планирует посетить Тайланд, а 20% хотят поехать в Италию.