Шеф-редактор Bild отстранен от работы после обвинений в домогательствах

Берлин, 14 марта. Немецкий издательский дом Axel Springer инициировал внутреннее расследование в отношении шеф-редактора газеты Bild Юлиана Райхельта. Его обвинили харассменте.

Об этом сообщили в ряде СМИ. Райхельта обвинили в неподобающем поведении в отношении как минимум шести женщин — сотрудниц издания. На данный момент обстоятельства выясняет специальная комиссия под руководством главы отдела соблюдения правил компании Флориана фон Гетца.

Расследование коснется и фактов злоупотребления полномочиями с целью корыстного использования высокого положения. Шеф-редактора могут обвинить в оказании психологического давления.

Проверки поручили проводить подрядчику, юридической фирме FreshFields, которая уже связалась с несколькими пострадавшими, передает RT. Официальный представитель медиаконцерна заявил, что не станет давать комментарии касательно внутренних дел издания.

Ранее стало известно, что редакция телеканала RT в Германии готовит иск против газеты Bild из-за обвинений в «шпионаже».