Джанго о любви к русскому языку и музыке. Николай Стариков. ФАН-ТВ

В студии программы «По-СтАриковски» бывало всякое. Но до сих пор в ней не пели и не говорили о музыке.

Гостем Николая Старикова в очередном выпуске программы «По-СтАриковски» стал певец и композитор Джанго. В миру — Алексей Викторович Поддубный. Собеседники обсудят связь между творчеством и политикой. Исполнитель расскажет, почему так любит русский язык и почему так и не написал ни одной песни на украинском. Узнаем, откуда взялся псевдоним музыканта и кто пишет стихи на песни Джанго. Ответы на эти и многие другие вопросы даст сам певец и композитор в новом выпуске авторской программы Николая Старикова.