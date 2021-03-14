Пенсионерка убила кота и выбросила его труп на улицу в Воронеже

Воронеж, 14 марта. Пожилая жительница города сбросила кота с лестницы, а после этого выкинула труп животного на асфальт перед домом.

Жестокое обращение пенсионерки с домашним питомцем попало на камеры видеонаблюдения. Полицейские установили, что женщина учинила расправу над своим любимцем в одной из многоэтажек на Корольковой улице.

Первоначально кот лежал на лестничной площадке в неподвижном состоянии. Затем злоумышленница выкинула животное за пределы здания. После содеянного она вытерла руки, немного постояла и ушла.

Труп животного забрали волонтеры. Они пообещали сообщить о случившемся в полицию. По факту инцидента проводится проверка.

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