Житель Мурманска упал с третьего этажа в торговом центре и разбился

Мурманск, 14 марта. Смертельный инцидент произошел в ТЦ «Северный Нагорный». Предположительно, пьяный 51-летний мужчина перегнулся через перила и упал с высоты третьего этажа.

Следователи осмотрели место трагедии и установили личность погибшего, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Мурманской области. Известно, что мужчина без чьей-либо помощи упал с третьего этажа торгового центра. Горожанин получил серьезные травмы и скончался на месте.

Сейчас специалисты проводят мероприятия для выяснения причин и обстоятельств произошедшего. Процессуальное решение следственный комитет региона примет после завершения проверки.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья ушла в магазин, оставив своего трехлетнего ребенка на попечение 15-летнего брата с интеллектуальным расстройством личности. Подросток не смог уследить за малышом, и ребенок выпал из окна на пятом этаже.