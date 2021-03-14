Панкратов-Черный заявил, что Рязанов называл Гузееву «бездарностью»

Москва, 14 марта. Режиссер Эльдар Рязанов пожалел, что взял на роль в «Жестоком романсе» Ларису Гузееву, и даже называл ее «бездарностью». Об этом заявил артист Александр Панкратов-Черный.

Подробностями съемок фильма, созданного по мотивам пьесы Александра Островского «Бесприданница», актер поделился в интервью Лере Кудрявцевой. В картине он исполнил роль офицера Ивана Семеновского.

Для Гузеевой роль в этом фильме стала первой крупной в кино. Ларису Огудалову хотели сыграть сотни девушек, но Рязанов выбрал именно студентку последнего курса Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Однако на съемках она разочаровала режиссера.

Панкратов-Черный вспомнил также, что съемочная команда устраивала гуляния, которые обычно проходили в номере актера и режиссера Никиты Михалкова. Не являлся на них только Андрей Мягков.

«Он очень серьезный и малообщительный был человек, удивительно вежливый, воспитанный», — добавил Панкратов-Черный в шоу «Секрет на миллион».

Актер в интервью Кудрявцевой также раскрыл некоторые подробности личной жизни. Например, оказалось, что несколько месяцев он жил на две семьи.