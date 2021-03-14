Ксения Собчак раскрыла секрет молодости юмориста Галкина

Москва, 14 марта. Телеведущая Ксения Собчак заявила, что у 44-летнего юмориста Максима Галкина, живущего с 71-летней певицей Аллой Пугачевой, есть секрет молодости.

Звезды российского шоу-бизнеса на днях погуляли на дне рождения телеведущей Насти Ивлеевой. Светская львица устроила вечеринку в ресторане «Прага», куда пригласила не только известных блогеров, но и артистов первой величины. Поздравить 30-летнюю Ивлееву пришли Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным, журналистка Ксения Собчак, певец Николай Басков и другие известные россияне.

В Instagram звезд появилось множество фотографий с торжества. Ксения Собчак заметила, что Галкин на снимках выглядит очень молодо. Она считает, что это из-за его окружения.

«Тебе тут 17, Макс. Вот что значит с молодежью тусишь! Жду такого же эффекта, но нет», — написала телеведущая в Instagram.

На этой фотографии Галкин позировал рядом с Пугачевой, Собчак, тиктокером Даней Милохиным и виновницей торжества Настей Ивлеевой. При этом юморист выглядит чуть ли не ровесником 19-летнего Милохина.

Ранее шоумен Пчела рассказал, почему Пугачева пришла на день рождения к Ивлеевой. По его мнению, скорее всего, блогер договаривалась только с Галкиным, а его супруга стала «бонусом». На звездной тусовке звезда эстрады познакомилась с Милохиным, ей также представили других звезд интернета.