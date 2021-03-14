Монтян объяснила, почему жители ДНР не боятся усиления ВСУ

Донецк, 14 марта. ДНР не готовится к боевым действиям с ВСУ, заявила украинский блогер, адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян.

Появляется все больше сообщений о стягивании бронетехники и солдат Вооруженных сил Украины к линии разграничения в Донбассе. На фоне этих сведений Монтян прибыла с визитом в Донецк. Она пообщалась с местными жителями на тему усиливающихся обстрелов с украинской территории. Юрист добавила, что участники миссии ОБСЕ начали фиксировать обстановку на линии разграничения. Однако Монтян сомневается в том, что дело дойдет до открытого столкновения.

«В воздухе пахнет грозой. Но все сходятся во мнении, что это делается уж больно демонстративно. Люди надеются, что это торги, а не подготовка к масштабным боевым действиям», — считает она.

В Донецке жизнь продолжает идти в том же ключе, что было и до заявлений об усилении ВСУ. Она сравнила ситуацию со своими предыдущими визитами и не нашла принципиальных отличий. Отсутствие изменений связано с тем, что в ДНР всегда готовы к отражению наступления украинских сил, считает Монтян. Здесь всегда сохраняется режим полной боевой готовности, передает ее слова ФБА «Экономика сегодня».

Ранее стало известно, что солдаты ВСУ дважды нарушили режим перемирия, под обстрелом оказалась территория Донецкой Народной Республики.