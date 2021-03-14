Попавшие в метель в Иркутской области туристы не зарегистрировали маршрут в МЧС

Иркустк, 14 марта. Группа туристов из 13 человек, оказавшаяся в снежной ловушке из-за непогоды, не зарегистрировалась в МЧС перед выходом на природу. Спасатели продолжают эвакуацию.

Непогода обрушилась на Иркутскую область. Группа туристов застряла на Малом Море недалеко от острова Огой. Люди вызвали сотрудников МЧС, потому что не смогли самостоятельно добраться до берега из-за сильного ветра, порывы которого достигают 35 метров в секунду.

Как стало известно ФАН, группа официально не зарегистрировалась в МЧС, поэтому об их местонахождении не было известно. Сейчас туристов эвакуируют. Заложниками непогоды стали 13 человек.

Напомним, спасателям пришлось вызволять из снежного плена и автомобилистов. Водители не могут справиться с управлением на заметенных дорогах. Видимость из-за сильной метели очень слабая. Сотрудники МЧС патрулируют регион и вытаскивают из снежных ловушек застрявшие машины.