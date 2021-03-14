Рестораны ищут способы оптимизировать расходы

Москва, 14 марта. Вслед за продуктами в магазинах дорожает и ресторанная еда. Общепит ищет выходы из положения, стремясь минимизировать затраты.

Рост себестоимости ресторанных блюд повлечет за собой изменение ценовой политики заведений, изменения могут произойти в течение месяца. Так считает основатель ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов. В беседе с РБК он рассказал, что среди продуктов нет позиций, «на которых бы цена не остановилась».

Сеть ресторанов русской кухни «Теремок» может поднять цены на 1-2 рубля. В то же время рестораны сети стали возвращать на фуд-корты пластмассовые столовые приборы заместо металлических и отказываться от салфеток более высокого качества.

Самым подорожавшим продуктом стала курица. Представитель KFC подтвердили, что стоимость их закупок увеличилась, но не раскрыли конкретных цифр. Вместе с этим известно, что цены на некоторые пункты меню в компании корректируются.

Россияне стали гораздо активнее тратить деньги в общепите и других заведениях досуга. Это демонстрирует восстановление индустрии после пандемии коронавируса.