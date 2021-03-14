Футуролог назвал семь ключевых угроз человеку и цивилизации после пандемии COVID-19

По мнению футуролога, экспертам ООН необходимо разработать полную модель угроз, стоящих перед человечеством.

Пандемия новой коронавирусной инфекции должна привести к формированию цивилизационного единства — объединения всех государств мира для решения общих проблем человечества. Такую идею в интервью Федеральному агентству новостей высказал член Ассоциации футурологов и Российского философского общества РАН Александр Кононов.

«Цивилизационное единство важно для того, чтобы не становиться жертвами того бесчисленного количества угроз, которые сегодня есть. Будем надеяться, что Организации Объединенных Наций будет поставлена задача по построению комплексной модели угроз для всего человечества», — пояснил футуролог.

Изучением возможных негативных событий для человека и всего населения Земли Александр Кононов ранее занимался в Институте системного анализа Российской академии наук. Однако, по его словам, эта работа так и не была доведена до логического завершения из-за реорганизации научного заведения.

По итогам исследований ученый выделил семь основных типов угроз, связанных с разными уровнями человеческого общества и окружающего мира.

«Первый уровень — это уровень нашего мозга. Мы знаем сотни болезней мозга, люди периодически сходят с ума — это катастрофически нестабильная среда. Нужно проводить дополнительные исследования в области изучения мозга: заниматься разработкой нейроинтерфейсов, взаимодействием человеческого мозга с компьютерами, заменой элементов мозга искусственными. Сегодня эта работа ведется, но ее необходимо развивать», — рассказал Кононов.

Другой уровень нестабильности, по мнению эксперта, связан с телом человека и его уязвимостью перед различными болезнями и старением. Еще одна группа возможных несчастий объединяет все возможные биологические угрозы, включая появление агрессивных бактерий и вирусов. К ней же относится и пандемия коронавирусной инфекции, которая началась в прошлом году. К четвертой категории угроз относятся любые экологические катастрофы, а также изменение климата.

«Это угрозы, которые сейчас реально понятны, о них много говорится. Но часто применяются очень странные подходы к решению проблемы: все зациклены на новой энергетике, но полностью игнорируется переработка углекислого газа в кислород. Такие технологии сейчас разрабатываются только для Марса. Странно, что не обсуждается возможность использовать это и для Земли: это применимо и здесь, и в космической экспансии», — отметил собеседник ФАН.

В качестве следующего уровня угроз Александр Кононов обозначил все проблемы социальной среды — от преступлений и дорожно-транспортных происшествий до вооруженных столкновений и войн. На шестой ступени — общенациональные угрозы.

«Например, наша страна в прошлом веке пережила три национальных катастрофы: 1917 год, Великая Отечественная война и 1991 год. Должны приниматься меры для предупреждения подобных катастроф. Всегда есть люди, нацеленные на разрушение стран и последующее их разграбление. Необходимо эффективно этому противодействовать, не допускать таких людей близко к власти, к оргструктурам», — пояснил Александр Кононов.

В качестве седьмого, наиболее масштабного уровня угроз, футуролог рассматривает все возможные общецивилизационные проблемы. По мнению Александра Кононова, ошибочно ограничиваться в этой категории только рисками падения на Землю крупных астероидов.

«Количество космических и геофизических угроз огромно. К ним относятся возможные супервулканы, смещение магнитных полюсов Земли и многое другое. И это, в частности, объясняет необходимость освоения космоса, создания в нем жизненных, эвакуационных пространств, потому что со многими угрозами такого плана мы справиться не сможем. Но при этом проблемам, с которыми мы можем что-то сделать, нужно противодействовать», — резюмировал футуролог.

По его словам, созданная международной группой экспертов модель угроз различного уровня должна стать основной для комплексного противодействия каждой из них.

Ранее предсказавший победу над пандемией в 2021 году футуролог назвал условие ее окончания.