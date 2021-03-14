Военнослужащие ЗВО отпраздновали окончание Масленичной недели в Ленобласти

Санкт-Петербург, 14 марта. Торжества по случаю окончания Масленичной недели прошли на базе Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, расположенной в Ленобласти.

В рамках гуляний солдаты и члены их семей приняли участие в традиционных соревнованиях, таких как бег с мешком, поднимание гирь и перетягивание каната. Также был проведен конкурс среди военных поваров бригады по приготовлению блинов – символа праздника, которыми в последствии мог угоститься любой желающий.

Помимо этого, для гостей мероприятия были организованы тематические фотовыставки и экспозиции, посвященные исторической составляющей праздника, а также звучали русские народные песни. В праздновании приняли участие более тысячи военнослужащих ВС РФ и членов их семей.

Ранее специалисты отдельного полка РХБЗ из состава танковой армии ЗВО провели дезинфекцию бронетехники.

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