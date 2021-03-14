Российский космонавт может полететь на корабле Crew Dragon летом 2021 года

Москва, 14 марта. Информация о подготовке к полету российского космонавта Сергея Корсакова на новом корабле на МКС появилась 14 марта. Соответствующие переговоры ведут NASA и Роскосмос.

Корабль Crew Dragon разработала американская компания SpaceX. Космонавт Сергей Корсаков может стать частью команды, которая полетит на МКС уже ближайшем летом, об этом сообщает начальник Центра подготовки космонавтов им. Гагарина Павел Власов в интервью "Комсомольской Правде".

По словам Лудерс, в Роскосмосе заинтересованы в том, чтобы получить опыт таких полетов. Если договоренность будет достигнута, у NASA появится возможность продемонстрировать, что полеты на Crew Dragon не уступают надежности кораблям «Союз».

Ранее российская госкорпорация обнародовала фотографии нового дизайна ракеты-носителя «Союз-2». Впервые за 50 лет у ракеты изменили цвета. Вместо традиционной окраски ее сделали сине-белой.