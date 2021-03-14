Военные атташе посольств в России привились вакциной «Спутник V»

Москва, 14 марта. Военные атташе 50 посольств в России привились от COVID-19 российской вакциной «Спутник V», сообщил генерал-лейтенант Александр Кшимовский.

Иностранные военные атташе высказали доверие к вакцине российского производства. Они предпочли привиться препаратом «Спутник V». Вакцинация проводится не только в России, заметил начальник Главного управления международного военного сотрудничества (ГУ МВС) генерал-лейтенант Александр Кшимовский.

Он сообщил, что более 300 военнослужащих и членов их семей решились привиться «Спутником V». Теперь они могут в спокойном режиме проводить собственные мероприятия и принимать участие в международных переговорах.

Всего более семи миллионов человек уже получили прививки российской вакциной. Препарат показал одинаково высокую эффективность среди пациентов всех возрастов, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее доктор Мясников рассказал о важности вакцинации для людей пожилого возраста.