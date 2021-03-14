Очевидцы рассказали о крови на перилах и стенах после перестрелки в Благовещенске

Благовещенск, 14 марта. Сотрудники полиции проводят проверку по факту стрельбы. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек.

Инцидент, как предполагается, произошел в ночном клубе. На странице одного из пабликов были опубликованы фотографии с якобы места происшествия. На стене действительно видны следы бурого цвета.

Комментаторы подчеркивали, что кто-то сделал три выстрела, после чего стены и перила были «залиты кровью». По данным полиции, стрельба была, но за пределами увеселительного заведения.

В кафе в Башкирии между двумя мужчинами произошел конфликт. Один из них посчитал, что оппонент оскорбил девушку. Мужчина предложил выйти «поговорить», но диалог закончился стрельбой, сообщал ФАН.