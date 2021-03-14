Оперштаб обновил данные по коронавирусу в России на 14 марта

Москва, 14 марта. Российские врачи подтвердили 10 083 новых случая коронавируса в стране за минувшие сутки. Такую информацию предоставили в оперштабе.

Более 12% новых пациентов не замечали у себя клинических проявлений заболевания, обратили особое внимание специалисты. Выявить таких больных удалось благодаря масштабному тестированию на коронавирус по всей России.

Положительный результат теста на COVID-19 получили 4,3 млн россиян с начала пандемии коронавируса. Из них 3,9 млн человек уже вылечились от заболевания. Более 115 млн тестов на обнаружение заболевания провели на территории РФ за это время.