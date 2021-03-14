Гаспарян о реакции США на задержания в Москве: «Ножкой не забыли топнуть?»

Политолог Армен Гаспарян эмоционально прокомментировал реакцию США на задержание в Москве группы муниципальных депутатов и других участников форума, организованного нежелательной организацией. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен через свой официальный Twitter осудил задержания участников форума «Муниципальная Россия». По мнению Блинкена, задержания были произведены «на сомнительных основаниях».

Today, the Russian government detained almost 200 municipal leaders and politicians, including political activists Vladimir Kara-Murza and Yuliya Galyamina, on dubious grounds. We call for an end to the persecution of independent voices. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 14, 2021

Комментируя заявление Блинкена, политолог, писатель, видеоблогер Армен Гаспарян с иронией написал у себя в Telegram-канале:

«Ножкой не забыл, болезный, топнуть?»

В беседе с ФАН Гаспарян отметил, что у госсекретаря США, вероятно, негодные советники, которые не в состоянии разъяснить ему суть российского законодательства.

«Я предлагаю телеканалу RT организовать в Соединенных Штатах форум «Муниципальный Вашингтон». На деньги RT. Ну и посмотреть, что будет по итогам говорить товарищ Блинкен. Мне просто интересно: там кого-нибудь живым вообще выпустят из участников «Муниципальной Вашингтонщины» или «Нью-Йоркщины»? Или прямо там расстреляют как агентов? Может, господину Блинкену это не очень понятно, но в Российской Федерации есть законы, и эти законы действуют. Если его помощники не способны ему объяснить [российские] законы об иностранных агентах и о нежелательных организациях, тогда ему надо поискать себе других помощников. Вот и все», — отметил Армен Гаспарян.

В субботу полиция задержала в Москве группу участников форума «Муниципальная Россия» на основании административной статьи о связях с нежелательной организацией. Среди задержанных — бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, муниципальные депутаты Илья Яшин и осужденная условно за нарушения закона о митингах Юлия Галямина, журналист Владимир Кара-Мурза-младший, а также координатор признанной нежелательной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров и другие. Среди задержанных был депутат петербургского заксобрания Максим Резник, который недавно оказался замешанным в громком наркотическом скандале. После составления протоколов все задержанные были отпущены.