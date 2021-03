Гаспарян о реакции США на задержания в Москве: «Ножкой не забыли топнуть?»

Политолог Армен Гаспарян эмоционально прокомментировал реакцию США на задержание в Москве группы муниципальных депутатов и других участников форума, организованного нежелательной организацией. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен через свой официальный Twitter осудил задержания участников форума «Муниципальная Россия». По мнению Блинкена, задержания были произведены «на сомнительных основаниях».

Today, the Russian government detained almost 200 municipal leaders and politicians, including political activists Vladimir Kara-Murza and Yuliya Galyamina, on dubious grounds. We call for an end to the persecution of independent voices.