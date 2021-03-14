Эксперт объяснила, почему психически вменяемые люди становятся серийными убийцами

Зачастую экспертиза показывает, что маньяки и убийцы не имеют каких-либо психических отклонений. Почему тогда происходит убийство и насилие? И почему психически вменяемые люди становятся серийными убийцами? На эти вопросы в интервью ФАН ответила психолог Марианна Абравитова.

«Я вообще не согласна с тем, что эти люди психически здоровы. Скорее здесь выносится вердикт, чтобы общество могло их наказать, потому что их злодеяния не укладываются в человеческие ценности и понятия. Вменяемому человеку в голову такие вещи не приходят, и он не будет испытывать удовольствия и наслаждения от вещей, которые совершают маньяки», — объяснила собеседница ФАН.

Она уверена, что в таких преступниках зарыт какой-то патологический, психологический компонент, который сильнее этих людей. Именно ему они не могут противостоять.

«Они остаются в другом поле и социуме, в котором они проявляются как нормальные люди, но вот эта «темная сторона луны» в них — это психическая патологичность. Может быть, с этим связана генетика или какая-то психологическая травма, в основном детская, когда действительно формируется такая программа. Здесь могут быть разные варианты», — объяснила психолог.

Это очень точечная тема, хотя агрессия заложена в каждом из нас, но большинству она подвластна. Что касается маньяков, то это люди, у которых есть триггерная точка, из-за которой сущность выходит на первый план, уверена Абравитова.

«Я думаю, что уровень сегодняшней медицины не располагает к тому, чтобы вылечить таких людей. Если их ловят, то их нужно закрывать навсегда. Я думаю, что когда-нибудь все-таки разберутся, как эти участки в человеке находить и истреблять», — резюмировала собеседница агентства.

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