Психолог Абравитова объяснила запрет слов «папа» и «мама» в церковной школе

Россия и мусульманский мир остаются последним местом, где люди еще могут противостоять насаждению политики гендерной нейтральности. Таким мнением в беседе с ФАН поделилась психолог Марианна Абравитова.

Эксперт прокомментировала новость о том, что в церковной школе в Нью-Йорке запретили слова «мама» и «папа». Об этом 12 марта сообщило ИА «Красная весна».

«Все дело в вопросе формирования личности, восприятия этого мира, понимания того, что правильно, а что — нет. Это будет уже поколение с другими фундаментальными понятиями о взаимоотношениях между людьми, между полами. Все это будет заложено в психику», — сказала специалист.

Марианна Абравитова отметила, что подобные инициативы приведут в будущем к радикальным последствиям.

«Для детей это вряд ли станет шоком. Когда ребенок растет, он познает мир и эмпирическим путем, и по наставлениям взрослых. Молодежь воспримет все это как норму», — сообщила собеседница.

В завершение она подчеркнула, что насаждение нового образа мышления происходит в мире практически повсеместно.

«Силы, которые десятилетиями внедряли эту тему, сейчас перешли в активное наступление уже на уровне законов. На Западе противостоять этому невозможно, поэтому мы остаемся вместе с мусульманским миром, остаемся неким островком, который еще держится», — подытожила психолог.

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