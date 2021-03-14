Правоохранители нашли два разлагающихся трупа в квартире в Балаково

Балаково, 14 марта. Сотрудники СК в городе Балаково начали доследственную проверку после обнаружения в квартире двух мертвых мужчин.

В правоохранительные органы обратились жильцы дома с жалобами на подозрительный запах, которых исходил из одной из квартир. В ней проживал 34-летний мужчина.

На место прибыли стражи порядка и специалист для вскрытия двери. Внутри квартиры лежали трупы хозяина и его 35-летнего знакомого. Следователи осмотрели тела, но следов насилия не обнаружили. По предварительным данным, мужчины скончались около трех дней назад. Трупы направлены на экспертизу для установления точной причины гибели.

В раздевалке МХТ им. Чехова было обнаружено тело сотрудника — инженера. Работник переоделся, сел на кровать и скончался, сообщало РИАМО.