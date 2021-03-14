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Власти Иркутской области попросили местных жителей не сжигать Масленицу

Власти Иркутской области попросили местных жителей не сжигать Масленицу

Иркутск, 14 марта. Жителей Иркутской области попросили не сжигать чучело Масленицы в этом году из-за неблагоприятной погоды и сильного ветра.

Скорость ветра на территории региона может достигать 35 метров в секунду. Сжигание праздничного чучела может быть потенциально опасным при таких погодных условиях, следует из сообщения регионального ГУ МЧС.

Традиционный ритуал на Масленицу в 2021 году в 212 местах Иркутской области. Правительство региона в превентивных целях приостановило подачу электричества 78 поселениях. Свет в домах появится после 18:00 по местному времени.

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