Миро резко высказалась о «глотающей обиду» Дженнифер Лопес

Москва, 14 марта. Блогер Лена Миро возмутилась решением американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес сохранить отношения с бейсболистом Алексом Родригесом после измены.

В Сети появились сообщения о разрыве исполнительницы и спортсмена после двух лет помолвки и дважды отложенной свадьбы. Но Лопес быстро отреагировала на распространяемые СМИ материалы и подчеркнула, что ни о каком расставании речь не идет.

«51-летняя тетка вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, глотает обиду и работает над отношениями», — резко высказалась о звезде Миро в своем блоге.

Светская львица задалась вопросом, почему обеспеченная певица с крепким здоровьем, красотой и незаурядным умом решила сохранить роман с бейсболистом, который был ей неверен.

«Лично я считаю, что отношения должны приносить счастье и радость. Не приносят? Зачем тогда себя мучить?» — добавила она.

Миро констатировала, что Лопес со всеми ее миллионами так и осталась «девчонкой из бедного квартала», где на одинокую женщину бросают лишь неодобрительные взгляды.

«Плохонький, да мой. Погулял, но вернулся. Бьет — значит любит. Буду работать над отношениями, чтобы не изменяли. Грустно», — констатировала она.

Неодобрительно Миро высказалась и о невесте Архипа Глушко — сына певицы Наташи Королевой и бодибилдера Сергея Глушко (Тарзана). Молодой человек сделал предложение девушке, работающей стриптизершей.