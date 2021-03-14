Налоговая служба с 17 марта получит расширенный доступ к банковской тайне

Москва, 14 марта. Российские банки с 17 марта должны будут по требованию Федеральной налоговой службы (ФНС) предоставлять данные о клиентах.

Так, по запросу налоговой организации в течение трех дней со дня его получения должны будут предоставлять копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счета или заявлений на его закрытие. Кроме того, банки будут направлять в ФНС копии карточек с образцами подписи и оттиска печати клиента. Также расширение доступа позволит службе получать информацию о бенефициарных владельцах, представителях и выгодоприобретателях клиента.

Ранее налоговая могла получать данные о счетах и вкладах банковских клиентов только в рамках проверок. Теперь она сможет делать запрос вне проверки, объяснила РИА Новости старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева. За счет расширения полномочий ведомство получит еще один способ борьбы с «серой» зоной финансового сектора.

Президент России Владимир Путин ранее попросил правительство проработать возможные изменения в рамках налогового законодательства для ускорения инвестиционных процессов.