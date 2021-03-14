Врач из Екатеринбурга предстанет перед судом за гибель пациентки

Екатеринбург, 14 марта. Сотрудница екатеринбургского роддома обвиняется в халатности. По предварительным данным, из-за ее действий погибла 37-летняя роженица.

Беременность пациентки «замерла» на 16 неделе. Было принято решение вызвать медикаментозные роды, чтобы извлечь мертвый плод до того, как начнется воспаление, сообщает представитель обвиняемой. У пациентки до этого было две беременности и оба ребенка появились на свет с помощью кесарева сечения.

Следствием установлено, что лечащий врач не сделала контрольное УЗИ и не проверила состояние швов от предыдущих родов. В итоге пациентка умерла от кровотечения вследствие разрыва матки прямо в палате, в реанимацию ее не успели доставить. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей».

Первое заседание суда назначено на следующую неделю. Обвиняемая отказывается от комментариев. У погибшей остались две маленькие дочки, муж и престарелые родители.

Как сообщал ФАН, в Туле осудили чиновника, по халатности которого погибла 10-летняя девочка.