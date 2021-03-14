В горах Северного Кавказа стартовали учения разведчиков ЮВО

Ростов-на-Дону, 14 марта. Разведывательные подразделения Южного военного округа (ЮВО) приступили к занятиям по методике практической стрельбы в горах Северного Кавказа.

Военные учения проходят на полигоне Дарьял, где разведчики ведут отработку навыков поражения мишеней из автоматов АК-47, пехотных пулеметов «Печенег» и снайперских винтовок «Винторез» с разных положений, по движущимся и появляющимся целям, с места и в движении, на открытых площадках и из-за укрытий, а также со сменой положений прицеливания и огневых позиций.

Отдельное внимание уделяется умению применять баллистические поправки при понижении температуры окружающей среды для более меткой скоростной стрельбы.

Занятия продлятся до 21 марта. В них примут участие около 300 военнослужащих из соединений и воинских частей ЮВО, дислоцированных в Крыму, Ростовской области, Северной Осетии-Алании и Чечне. Будущие участники успешно сдали зачеты по военной топографии, а также по огневой, тактико-специальной и горной подготовкам.

Ранее стало известно, что ряды спецназа ЮВО пополнились партией станций разведки «Фара» и РЛС «Соболятник».

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