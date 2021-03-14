Николай Расторгуев привез в ресторан супругу на костылях

Москва, 14 марта. Николай Расторгуев — младший опубликовал в Instagram-аккаунте снимок со своими родителями. На фото его 51-летняя мама Наталья держит в руках костыли.

Супруга солиста популярной группы «Любэ» Николая Расторгуева Наталья получила травму ноги. Неприятный инцидент произошел на ее даче в поселке на берегу Клязьминского водохранилища. Несмотря на неудобства из-за костылей, Наталья выглядела счастливой. Свой день рождения она отметила в семейном кругу в одном из столичных ресторанов.

«Что мы сегодня делали? Отпраздновали день рождения мамы», — написал сын Расторгуевых.

Поклонники пожелали Наталье Расторгуевой скорейшего выздоровления. Они подчеркнули, что Николай с супругой смотрятся очень молодо. Фанаты также отметили стиль звездной пары.

«Какая красивая пара! Такие молодые и стильные! Здоровья Наталье, поправляйтесь скорее!» — пожелала пользовательница. «У вашей мамы костюм просто бомба», — добавила еще одна поклонница.

Наталья является второй женой Николая Расторгуева, она младше певца на 13 лет. У пары есть сын Николай, ему 26 лет. Первая супруга Расторгуева Валентина, с которой он жил с 1976 по 1990 год, подарила ему сына Павла.

В конце февраля артист отметил день рождения, ему исполнилось 64 года. Солист группы «Любэ» признался, что не любит праздновать день рождения, он отмечает только юбилеи.