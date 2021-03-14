Наталья Варлей считает, что у нее украли знаменитую «Песенку о медведях»

Москва, 14 марта. Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей заявила, что у нее украли знаменитую «Песенку о медведях», которая звучала в кинофильме «Кавказская пленница».

Звезда вспомнила, что режиссер картины Леонид Гайдай рассматривал разных певиц для исполнения песни, которая впоследствии обрела большую популярность. Но все артистки казались ему «слишком профессиональными».

«И вдруг он предложил мне записать эту песню. Я пошла и сделала, после чего услышала: «В картине будешь петь ты»», — объяснила Варлей в эфире Первого канала.

Но песню в итоге исполнила Аида Ведищева, которую пригласил композитор Александр Зацепин, уточнила она.

«Она поет лучше», — процитировала его актриса.

Звезда фильма считает, что песню, ставшую впоследствии знаменитой, буквально увели у нее из-под носа. Но Зацепин придерживается другой версии. По его словам, сначала композицию записала Ведищева, а затем уже Варлей. Только после этого было принято окончательное решение.

Ранее стало известно, что актриса Татьяна Лютаева, сыгравшая Анастасию Ягужинскую в «Гардемаринах», отказалась сниматься в продолжении серии фильмов.