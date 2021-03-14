Дмитрий Марунич оценил позицию администрации Байдена по «СП-2»

Москва, 14 марта. Позиция новой администрации президента США Джо Байдена по отношению к «Северному потоку — 2» не изменилась, сообщил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

По словам эксперта, каких-то существенных изменений со стороны Соединенных Штатов в позиции по «СП-2» ждать не стоит. Стратегия Вашингтона не поменялась даже после прихода нового президента американского государства.

«Для Госдепа это всегда будет элемент противостояния с Россией, при любом президенте», — считает Марунич.

Он добавил, что Америка не спешит вводить новые ограничения в отношении трубопровода, поскольку просто не знает, против кого на этот раз нужно объявлять санкции.

Как стало известно ранее, немецкий аналитик оценил ущерб ФРГ в случае отказа от «Северного потока — 2».