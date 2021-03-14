Военнослужащие ЗВО провели специальную обработку бронетехники перед учениями

Москва, 14 марта. Специалисты отдельного полка радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) из состава танковой армии ЗВО провели дезинфекцию и спецобработку бронетехники.

Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа. Мероприятия военнослужащих РХБЗ состоялись на нижегородском полигоне Мулино. Было обработано 30 танков Т-72Б3, 25 боевых машин пехоты БМП-2 и 15 бронетранспортеров БТР-82А, которые будут задействованы в совместных российско-белорусских учениях. Личный состав полка РХБЗ действовал слаженно и провел дезинфекцию бронетехники в кратчайшие сроки, к работам привлекались новейшие машины АРС-14 и АРС-14КМ.

Ранее сообщалось, что ожидает танковые войска Великобритании в случае столкновения с российской бронетехникой.

О проведении совместных учений Вооруженных сил России и Белоруссии в Нижегородской области информировал RT.