Более тысячи детей получили помощь в Нижегородской области при содействии «Волонтеров культуры»

Нижний Новгород, 14 марта. Общественное движение «Волонтеры культуры», созданное в Нижегородской области в 2019 году, подвело промежуточные итоги работы, о них сообщили в пресс-службе правительства региона.

Нижегородская область стала одним из первых российских регионов, где два года назад на базе Ассоциации волонтерских центров (АВЦ) появилось движение «Волонтеры культуры». С тех пор к нему присоединились более двух тысяч добровольцев.

Сегодня в регионе успешно работают 24 волонтерских центра, с участием добровольцев в сфере культуры было проведено более пяти тысяч мероприятий. Реализовано около 200 социокультурных проектов и оказана помощь более чем тысяче детей в рамках социально значимых проектов.

«Хочется сказать спасибо всем, кто помогает нам: министерству культуры, различным ведомствам, муниципальным органам власти, учреждениям культуры, партнерам и, конечно, нашим волонтерам», — приводит пресс-служба слова регионального координатора «Волонтеров культуры» АВЦ в Нижегородской области Александра Зуева.

Одна из последних совместных акций «Волонтеров культуры» и министерства культуры региона — сбор книг в преддверии дня книгодарения. Добровольцы работали в 67 пунктах сбора, сортировали литературу и помогали развозить ее по районам.

Волонтерское движение в России растет с каждым годом. Добровольцы помогают обычным гражданам, пенсионерам, бездомным и многим другим категориям населения.

В 2020 году, в разгар распространения коронавируса, они стали поддержкой медиков и продолжают оказывать им содействие и сегодня. В частности, в Москве проходит акция «Помощники вакцинации», в рамках которой свыше двух тысяч волонтеров помогают медикам в прививочных пунктах.