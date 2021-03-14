Лукашенко указал на роль патриарха Кирилла в белорусско-российской дружбе

Минск, 14 марта. Президент Белоруссии заявил, что Православная Церковь в течение нескольких веков служит нравственным ориентиром для миллионов верующих.

Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 45-летием архиерейской хиротонии. Глава государства подчеркнул, что патриарх Кирилл сделал большой вклад в сохранение братской дружбы между народами Белоруссии и России.

«Ваше многолетнее участие в решении сложнейших вопросов современности помогает находить пути к уважительному диалогу и конструктивному сотрудничеству, способствует достижению социального благополучия и стабильности», — цитирует агентство БелТА Лукашенко.

Президент Белоруссии считает, что Православная Церковь в лице патриарха обрела мудрого наставника и пастыря. По словам Лукашенко, люди ценят и признают высокий вклад патриарха Кирилла.

Ранее патриарх Кирилл запретил священнослужителям реагировать и как-либо высказываться о политике. Он считает, что такие комментарии больше вредят, чем приносят пользу верующим.