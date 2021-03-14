Власти Сингапура допустили открытие границ к концу года

Сингапур, 14 марта. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун выразил надежду на то, что к концу текущего года или в начале будущего границы республики откроются для иностранных граждан.

Свои надежды премьер связывает с вакцинацией против COVID-19. По его словам, если до конца 2021 года прививки получит значительная часть населения планеты, Сингапур сможет «обрести уверенность и разработать системы, позволяющие открыть границы и возобновить безопасные путешествия».

«К концу нынешнего или в будущем году, а возможно, и раньше, двери (границы республики. — прим. ФАН) будут открыты», — сказал Ли Сянь Лун в показанном в воскресенье интервью вещательной корпорации BBC.

Въезд для иностранцев Сингапур ограничил в связи с распространением коронавируса почти год назад. Страну запретили посещать всем, у кого отсутствует вид на жительство или постоянное разрешение на работу. На сегодняшний день даже обладателям рабочих виз перед въездом в государство нужно получить соответствующий документ.

Правительство уже приступило к постепенному снятию ограничений, устанавливаются механизмы упрощенных деловых поездок с рядом стран. В их числе Бруней, Германия, Индонезия, Малайзия, Республика Корея и Япония. В одностороннем порядке был разрешен въезд жителей Австралии, Китая и Новой Зеландии. Российские власти приняли решение возобновить авиасообщение с Сингапуром еще в январе.