Еврокомиссия собирается оказывать финансовую помощь белорусским студентам

Брюссель, 14 марта. Белорусская молодежь, студенты и некоторые СМИ смогут рассчитывать на финансовую помощь Еврокомиссии, а также на другие меры поддержки.

Об этом говорится в ответе ЕК на запрос евродепутата Брандо Бенифеи от Италии. Журналисты подробно ознакомились с документом. По словам членов Еврокомиссии, помощь предусмотрена в первую очередь для представителей молодого поколения. Студенты смогут рассчитывать на специальные программы стипендий и организацию онлайн-обучения.

«Поддержка ЕС будет сфокусирована на сферах, приносящих пользу населению Белоруссии, прежде всего на молодежи, экологии, малом и среднем предпринимательстве, местном развитии, свободе передвижения, гражданском обществе и независимых СМИ», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что некоторые страны Евросоюза уже применяют российскую вакцину «Спутник V».