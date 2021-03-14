Колыбельная в исполнении Валерии растрогала фанатов до глубины души

Москва, 14 марта. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин порадовал фанатов видео, на котором запечатлена его супруга Валерия, поющая колыбельную внучке Селин.

Девочка родилась 1 января 2021 года. Ее родители — Арсений и Лиана Шульгины. Валерия и Пригожин с удовольствием нянчатся с малышкой, а также делятся с поклонниками личными кадрами.

В новом посте в Instagram продюсер показал, как его супруга укачивает лежащую в коляске девочку и нежно напевает ей колыбельную.

«Попела и поела тоже вместе с Лерой в дуэте. Надо мне тоже воспользоваться такой возможностью перед сном», — пошутил Пригожин.

Фанаты в комментариях признались, что сцена растрогала их до глубины души. Подписчики осыпали звездную семью лайками и теплыми словами. Некоторые даже позавидовали маленькой Селин, ведь о ней заботится такая известная исполнительница.

«Вот повезло Селинке с бабушкой, так сладко поет»; «Идеальная бабушка», — написали они.

Невестка Валерии рассказывала фанатам, что в звездной семье царят гармония и взаимопонимание. Шульгина считает, что о такой свекрови, как у нее, можно только мечтать.