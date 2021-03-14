Доллару спрогнозировали падение до 70 рублей

Москва, 14 марта. Подорожание нефтепродуктов оттесняет доллар. Уже к концу апреля американскую валюту ждет обвал до 70–71 рубля за денежную единицу, заявил финансовый аналитик Андрей Кузнецов.

При сохранении спроса на российские нефтепродукты, а также на фоне начала налогового периода и выплат по подоходному налогу (НДС), рубль продолжит усиливать свои позиции. В середине следующего месяца американская валюта может достигнуть в цене 85,45 рубля за доллар, но уже к концу апреля ее ждет обвал почти до 70–71 рубля, передает прогноз специалиста «Вечерняя Москва».

Кроме того, рубль может показать неожиданные рекорды в паре с евро. Так, в апреле единая европейская валюта может достигнуть в цене 85,45 рубля. Аналитик выразил уверенность, что при отсутствии санкций со стороны Запада доллар мог бы продаваться за 67 рублей, а евро — за 78 рублей.

Журналисты Федерального агентства новостей ранее выявили «вирусную» фейковую информацию о стоимости нефти в России с привязкой к обменному курсу рубля к доллару.