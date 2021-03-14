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Баку и Ереван проведут «зеркальные» военные учения

Баку и Ереван проведут «зеркальные» военные учения

Вокруг Нагорного Карабаха отмечается нагнетание информационной обстановки — появляются информационные вбросы как об активности войск Азербайджана, так и о новых «скрытых» договоренностях между Ереваном, Баку и российскими миротворцами.

Все это создает негативный фон в преддверии недели крупномасштабных мероприятий боевой подготовки, которые планово проводятся как в Армении, так и в Азербайджане, но могут быть использованы деструктивными силами для дестабилизации обстановки.

Обстановка в Нагорном Карабахе

Очередная неделя в Карабахе прошла без военных инцидентов, однако стабильности может угрожать развитие ситуации в информационном пространстве, где активизировалось распространение ложных сведений и различных «фейков».

Началось это с публикаций о якобы имевшей место подготовке Азербайджана к развязыванию вооруженного конфликта на границе с Тавушской областью Армении и к появлению в данном районе «тяжелой турецко-азербайджанской техники».

Такая информация была опровергнута Министерством обороны Армении, но в целом воспринята населением страны как еще одна попытка Баку захватить армянскую территорию с согласия армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

При этом вероятной целью эксперты называют возможность отвлечь внимание населения от внутриполитического кризиса и снижения протестных настроений. Ранее Минобороны Армении также отрицало информацию и о том, что в районе Тавуша миротворцы и азербайджанцы проводят замеры вдоль границы.

Тем не менее воинские части 5-го армейского корпуса ВС Армении переводились в высшие степени боевой готовности, а 9 марта президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян созвал расширенное заседание Совета безопасности, на котором состоялось обсуждение широкого круга вопросов, направленных на преодоление «внутренних и внешних вызовов» с докладами руководителей ряда госструктур.

Миротворческая операция ВС РФ в Нагорном Карабахе

Другим вбросом схожего толка стала информация в армянских СМИ, где сказано, что Араик Арутюнян, командующий миротворческими силами России генерал-лейтенант Рустам Мурадов и высокопоставленный представитель СНБ Республики Армения якобы отправились на встречу с командующим Армией обороны Карабаха Микаэлом Арзуманяном.

Они потребовали вывести армянские силы с дороги в деревню Красный Базар для сдачи азербайджанским военным. Данные сведения также были опровергнуты карабахскими властями.

Дать однозначную оценку природе таких информационных вбросов довольно сложно, однако вызывает интерес появление сообщений о заинтересованности правительства Армении в сокращении военного бюджета национального Министерства обороны, что могло сыграть не последнюю роль.

Крупные учения Азербайджана вызвали тревогу в Армении

Искажения информационной обстановки выступили своеобразной прелюдией к реальным практическим действиям вооруженных сил как со стороны Армении, так и Азербайджана.

Пресс-служба Министерства обороны Азербайджана 10 марта заявила, что согласно плану, утвержденному президентом Ильхамом Алиевым, с 15 по 18 марта 2021 года пройдут оперативно-тактические учения с привлечением разных видов войск. Основная часть практических занятий будет проводиться на полигоне «Герань» в Геранбойском районе под руководством министра обороны Азербайджана Закира Гасанова.

Обстановка в зоне нагорнокарабахского конфликта

Всего Баку планирует привлечь до 10 тысяч военнослужащих, около 100 единиц бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц авиации и БПЛА различного назначения.

Тематика учений имеет явный «карабахский подтекст» и будет посвящена борьбе с террористическими отрядами и незаконными вооруженными формированиями, а также отработке контртеррористических операций.

Тем не менее подобные мероприятия проводятся в войсках Азербайджана каждый год не менее четырех раз и являются составной частью плана боевой подготовки объединений корпусного уровня.

«Зеркальный» ответ Армении

Так уж совпало, что на следующей неделе и в Армении, согласно плану боевой подготовки за первое полугодие 2021 года, с 16 по 20 марта тоже будет организована серия тактических и тактико-специальных учений на всех оперативных направлениях с участием общевойсковых подразделений, всех родов войск и подразделений специального назначения.

Целями своих масштабных учений армянская сторона обозначила проверку боеспособности войск, управление оперативным звеном и способность действовать быстро в сложившейся ситуации.

К мероприятиям Ереван планирует привлечь около 7500 военнослужащих, до 200 ракетных, реактивно-артиллерийских и артиллерийских установок, более 150 противотанковых орудий, около 100 единиц бронетехники, свыше 90 средств противовоздушной обороны.

Для поддержки тактических действий войск к учениям будут привлечены средства воздушной атаки (авиация).

В Армении завершился «военный переворот»

Масштабные мероприятия с участием ВС Армении будут проводиться под руководством уже нового начальника Генерального штаба. Никол Пашинян добился своего и отправил в отставку «мятежного» генерала Оника Гаспаряна при самоустранении президента страны Армена Саркисяна.

Таким образом, история с «военным переворотом» в Армении закончилась как без глобальной чистки в армянском Генштабе, так и без вывода военных подразделений на улицу. Такое развитие событий, вероятнее всего, в большей степени отвечает интересам населения государства, которое избежало новых потрясений в послевоенных условиях.

Старым-новым главой Генштаба Армении станет генерал-лейтенант Артак Давтян, который в июне 2020 года был отправлен в отставку с этой же должности из-за проведения им свадьбы сына на фоне запрета на массовые собрания из-за пандемии коронавируса.

При этом Оник Гаспарян пообещал «продолжить борьбу иными средствами» и подал в суд иск с обжалованием своего увольнения. Однако действующая власть продолжила дискредитировать имидж отправленного в отставку генерала.

В интервью CivilNet секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян прокомментировал заявление экс-главы Генштаба ВС Оника Гаспаряна о том, что на 4-й день войны было предложено остановить военные действия.

«На состоявшемся на четвертый день войны заседании Совета безопасности никто не предлагал остановить войну. Глава Генштаба на заседании представил военную ситуацию. В частности, он говорил об использовании противником F-16, о применяемых нами «Смерчах», о незначительных наших успехах в Джебраиле.

Также он сказал, что военная ситуация на передовой не претерпела изменений, и армия продолжит выполнять поставленные перед ней задачи. Еще раз подчеркну – на этом заседании никто не предлагал остановить войну», — заявил Григорян.

Также секретарь армянского Совбеза отметил, что первое предложение об остановке военных действий поступило только 19 октября.

«Было сказано, что у армянской стороны есть еще 2–3 дня, однако после этого война продолжалась еще 20 дней», — сказал чиновник.

В Карабахе нашли новые причины поражения в войне

Британская благотворительная и американская некоммерческая организация HALO Trust, работавшая в Нагорном Карабахе, «предоставила турецким спецслужбам карту заминированных районов Карабаха, которая позволила им успешно преодолеть оборонительные участки Армии обороны Арцаха в течение 44-дневной войны».

Об этом изданию 24News сообщил специальный представитель президента Нагорного Карабаха Борис Авакян, чем вызвал немалый ажиотаж по обе стороны конфликта.

Причем в HALO Trust практически сразу отреагировали и опровергли слухи о том, что они предоставляли карты минных полей турецким войскам во время или до войны.

«Это утверждение абсолютно ложно», — говорится в заявлении организации.

Несмотря на то, что доказать факт передачи подобных карт довольно сложно, со стороны турецкой и азербайджанской разведки было бы вполне целесообразно добыть любые данные, которые помогли бы победить в войне.

Тот факт, что сведения о минных полях в Карабахе якобы оказались не только в руках командования армии обороны Карабаха, а у британской неправительственной организации, пополняет список обоснованных причин поражения армян.

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