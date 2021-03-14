Баку и Ереван проведут «зеркальные» военные учения

Вокруг Нагорного Карабаха отмечается нагнетание информационной обстановки — появляются информационные вбросы как об активности войск Азербайджана, так и о новых «скрытых» договоренностях между Ереваном, Баку и российскими миротворцами.

Все это создает негативный фон в преддверии недели крупномасштабных мероприятий боевой подготовки, которые планово проводятся как в Армении, так и в Азербайджане, но могут быть использованы деструктивными силами для дестабилизации обстановки.

Обстановка в Нагорном Карабахе

Очередная неделя в Карабахе прошла без военных инцидентов, однако стабильности может угрожать развитие ситуации в информационном пространстве, где активизировалось распространение ложных сведений и различных «фейков».

Началось это с публикаций о якобы имевшей место подготовке Азербайджана к развязыванию вооруженного конфликта на границе с Тавушской областью Армении и к появлению в данном районе «тяжелой турецко-азербайджанской техники».

Такая информация была опровергнута Министерством обороны Армении, но в целом воспринята населением страны как еще одна попытка Баку захватить армянскую территорию с согласия армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

При этом вероятной целью эксперты называют возможность отвлечь внимание населения от внутриполитического кризиса и снижения протестных настроений. Ранее Минобороны Армении также отрицало информацию и о том, что в районе Тавуша миротворцы и азербайджанцы проводят замеры вдоль границы.

Минобороны опровергает, депутаты проверяют: слухи о ситуации на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении опровергает слухи о ситуации на границе в Тавушской области. Напомним, что ранее распространилась информация о том,…

Подробнее на https://t.co/0E6deEz1tn pic.twitter.com/VXkb94lCYO — ИЦ "Еркрамас" (@Yerkramas) March 7, 2021

Тем не менее воинские части 5-го армейского корпуса ВС Армении переводились в высшие степени боевой готовности, а 9 марта президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян созвал расширенное заседание Совета безопасности, на котором состоялось обсуждение широкого круга вопросов, направленных на преодоление «внутренних и внешних вызовов» с докладами руководителей ряда госструктур.

Другим вбросом схожего толка стала информация в армянских СМИ, где сказано, что Араик Арутюнян, командующий миротворческими силами России генерал-лейтенант Рустам Мурадов и высокопоставленный представитель СНБ Республики Армения якобы отправились на встречу с командующим Армией обороны Карабаха Микаэлом Арзуманяном.

Они потребовали вывести армянские силы с дороги в деревню Красный Базар для сдачи азербайджанским военным. Данные сведения также были опровергнуты карабахскими властями.

"Президент Арцаха Араик Арутюнян и командующий МС РФ генерал Мурадов отправились на встречу с командующим Армией обороны Микаэлом Арзуманяном с требованием убрать Вооруженные силы Армении из Красного Базара,чтобы передать дорогу азербайджанским военным."https://t.co/FaNQtirRR6 — IrinaB ???????? (@NarniaIsFree) March 13, 2021

Дать однозначную оценку природе таких информационных вбросов довольно сложно, однако вызывает интерес появление сообщений о заинтересованности правительства Армении в сокращении военного бюджета национального Министерства обороны, что могло сыграть не последнюю роль.

Власти Армении решили сократить военный бюджет

Власти Армении активно обсуждают вопрос сокращения военного бюджета. За последнее время было проведено уже два обсуждения: одно в правительстве, а другое – в Минобороны. Как сообщает…

Подробнее на https://t.co/Vy6BDSPY2Q pic.twitter.com/AD2Cd3vvxO — ИЦ "Еркрамас" (@Yerkramas) March 13, 2021

Крупные учения Азербайджана вызвали тревогу в Армении

Искажения информационной обстановки выступили своеобразной прелюдией к реальным практическим действиям вооруженных сил как со стороны Армении, так и Азербайджана.

Пресс-служба Министерства обороны Азербайджана 10 марта заявила, что согласно плану, утвержденному президентом Ильхамом Алиевым, с 15 по 18 марта 2021 года пройдут оперативно-тактические учения с привлечением разных видов войск. Основная часть практических занятий будет проводиться на полигоне «Герань» в Геранбойском районе под руководством министра обороны Азербайджана Закира Гасанова.

Всего Баку планирует привлечь до 10 тысяч военнослужащих, около 100 единиц бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц авиации и БПЛА различного назначения.

Тематика учений имеет явный «карабахский подтекст» и будет посвящена борьбе с террористическими отрядами и незаконными вооруженными формированиями, а также отработке контртеррористических операций.

Azərbaycan Ordusunda əməliyyat-taktiki təlimləri keçiriləcəkhttps://t.co/HEUhB5wt7b

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В Азербайджанской Армии пройдут оперативно-тактические ученияhttps://t.co/l0mPWrg8mi

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Azerbaijan Army to hold Operational-Tactical Exerciseshttps://t.co/PT5K1tO3QH pic.twitter.com/hzz0QPVyE2 — Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) March 10, 2021

Тем не менее подобные мероприятия проводятся в войсках Азербайджана каждый год не менее четырех раз и являются составной частью плана боевой подготовки объединений корпусного уровня.

«Зеркальный» ответ Армении

Так уж совпало, что на следующей неделе и в Армении, согласно плану боевой подготовки за первое полугодие 2021 года, с 16 по 20 марта тоже будет организована серия тактических и тактико-специальных учений на всех оперативных направлениях с участием общевойсковых подразделений, всех родов войск и подразделений специального назначения.

Целями своих масштабных учений армянская сторона обозначила проверку боеспособности войск, управление оперативным звеном и способность действовать быстро в сложившейся ситуации.

В Армении пройдут масштабные учения

Согласно плану подготовки ВС Армении на первое полугодие 2021 г., с 16 по 20 марта во всех операционных направлениях ВС Армении будут проведены совместные тактические и тактико-специальные учения с…

Подробнее на https://t.co/9QWyUIePt3 pic.twitter.com/vFrZSRGkbD — ИЦ "Еркрамас" (@Yerkramas) March 12, 2021

К мероприятиям Ереван планирует привлечь около 7500 военнослужащих, до 200 ракетных, реактивно-артиллерийских и артиллерийских установок, более 150 противотанковых орудий, около 100 единиц бронетехники, свыше 90 средств противовоздушной обороны.

Для поддержки тактических действий войск к учениям будут привлечены средства воздушной атаки (авиация).

В Армении завершился «военный переворот»

Масштабные мероприятия с участием ВС Армении будут проводиться под руководством уже нового начальника Генерального штаба. Никол Пашинян добился своего и отправил в отставку «мятежного» генерала Оника Гаспаряна при самоустранении президента страны Армена Саркисяна.

Таким образом, история с «военным переворотом» в Армении закончилась как без глобальной чистки в армянском Генштабе, так и без вывода военных подразделений на улицу. Такое развитие событий, вероятнее всего, в большей степени отвечает интересам населения государства, которое избежало новых потрясений в послевоенных условиях.

Старым-новым главой Генштаба Армении станет генерал-лейтенант Артак Давтян, который в июне 2020 года был отправлен в отставку с этой же должности из-за проведения им свадьбы сына на фоне запрета на массовые собрания из-за пандемии коронавируса.

Артак Давтян будет главой Генштаба Армении без одобрения президента Армена Саркисяна.



Никол Пашинян дважды выдвигал Давтяна на должность и два раза президент отклонял предложение. По закону, кандидат займёт эту должность автоматически. pic.twitter.com/p0DY3343yM — Газета.Ru (@GazetaRu) March 11, 2021

При этом Оник Гаспарян пообещал «продолжить борьбу иными средствами» и подал в суд иск с обжалованием своего увольнения. Однако действующая власть продолжила дискредитировать имидж отправленного в отставку генерала.

В интервью CivilNet секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян прокомментировал заявление экс-главы Генштаба ВС Оника Гаспаряна о том, что на 4-й день войны было предложено остановить военные действия.

Секретарь Совбеза Армении опровергает заявление начальника Генштаба Армении

На четвертый день войны на заседании Совета безопасности никто, повторяю, никто не выступил с предложением остановить войну. Об это в интервью "CivilNet"…

Подробнее на https://t.co/JGEMqqs8ov pic.twitter.com/TgHM8Jiohd — ИЦ "Еркрамас" (@Yerkramas) March 13, 2021

«На состоявшемся на четвертый день войны заседании Совета безопасности никто не предлагал остановить войну. Глава Генштаба на заседании представил военную ситуацию. В частности, он говорил об использовании противником F-16, о применяемых нами «Смерчах», о незначительных наших успехах в Джебраиле. Также он сказал, что военная ситуация на передовой не претерпела изменений, и армия продолжит выполнять поставленные перед ней задачи. Еще раз подчеркну – на этом заседании никто не предлагал остановить войну», — заявил Григорян.

Также секретарь армянского Совбеза отметил, что первое предложение об остановке военных действий поступило только 19 октября.

«Было сказано, что у армянской стороны есть еще 2–3 дня, однако после этого война продолжалась еще 20 дней», — сказал чиновник.

В Карабахе нашли новые причины поражения в войне

Британская благотворительная и американская некоммерческая организация HALO Trust, работавшая в Нагорном Карабахе, «предоставила турецким спецслужбам карту заминированных районов Карабаха, которая позволила им успешно преодолеть оборонительные участки Армии обороны Арцаха в течение 44-дневной войны».

Об этом изданию 24News сообщил специальный представитель президента Нагорного Карабаха Борис Авакян, чем вызвал немалый ажиотаж по обе стороны конфликта.

"Об этом 24News сообщил специальный представитель президента Арцаха Борис Авакян."

Люди работают, как говорится.https://t.co/NUX9LV9aG6 — Спасатель_эсер (@nailspas) March 11, 2021

Причем в HALO Trust практически сразу отреагировали и опровергли слухи о том, что они предоставляли карты минных полей турецким войскам во время или до войны.

«Это утверждение абсолютно ложно», — говорится в заявлении организации.

Несмотря на то, что доказать факт передачи подобных карт довольно сложно, со стороны турецкой и азербайджанской разведки было бы вполне целесообразно добыть любые данные, которые помогли бы победить в войне.

Тот факт, что сведения о минных полях в Карабахе якобы оказались не только в руках командования армии обороны Карабаха, а у британской неправительственной организации, пополняет список обоснованных причин поражения армян.

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