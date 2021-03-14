Сотрудники МЧС спасают попавших в метель людей в Иркутской области

Иркутск, 14 марта. Непогода обрушилась на Иркутскую область. «Заложниками» метели стали туристы и автомобилисты, которым активно оказывают помощь сотрудники МЧС.

Снегопад и мощные порывы ветра до 35 метров в секунду привели к ухудшению видимости. Водители не могут справиться с управлением на заметенных дорогах. Разгул стихии застал в палатках группы туристов.

Любителей активного отдыха пришлось спасать при помощи вездехода «Трэкол». В каждом районе сотрудники МЧС осуществляют патрулирование и вытаскивают из снежных «ловушек» застрявшие машины.

Начало марта выдалось снежным в Москве. Водителей неоднократно предупреждали о метели, гололедице и ухудшении видимости на дорогах, сообщало РИАМО.