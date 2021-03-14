Дело русскоязычных журналистов продолжат рассматривать в Латвии

Рига, 14 марта. Рижская прокуратура не намерена закрывать дело против латвийских журналистов, сотрудничавших с порталами Baltnews и Sputnik Латвия.

Такую информацию предоставила журналист Алла Березовская. Свое заявление она сделала на организованной Русским союзом Латвии конференции в защиту представителей СМИ. В мероприятии приняли участие журналисты разных стран, в том числе из РФ.

В декабре 2020 года русскоязычным журналистам, сотрудничавшим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. К тому же у представителей прессы прошли обыски.

Министерство иностранных дел России прокомментировало ситуацию вокруг русскоязычных журналистов в Латвии. Это «карательная акция, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений», считают в ведомстве.