ЛНР итоги 8–13 марта: диверсии на газопроводах, обострение на линии соприкосновения

Луганск, 14 марта. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила об обострении на линии соприкосновения. За неделю украинские силовики девять раз нарушили режим тишины, один военнослужащий республики погиб.

«Как показали события текущего месяца, существенные обострения начинаются в тот момент, когда зону «операции оккупационных сил» посещают руководители Министерства обороны Украины либо их западные кураторы. Украинскому военно-политическому руководству необходимо демонстрировать своим западным кураторам, что боевые действия продолжаются и украинской армии необходимы новые средства», — заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Особо острая ситуация отмечается в районе поселка Золотое-5, где украинские силовики открыли огонь по жилым домам. Из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ в местной школе сократили учебный день.

«Уже два дня — вчера и позавчера — обстрелы начинаются как по расписанию — в 2 часа дня, поэтому для безопасности детей, чтобы они в это время уже были дома, мы сократили уроки», — рассказала замдиректора Золотовской СШ №4 Елена Кононенко.

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ так и не дала своих оценок двум диверсиям на газопроводах Луганской Народной Республики, произошедшим в январе и феврале текущего года.

«Мной были переданы документы по теракту в Лутугинском районе — по подрыву магистрального газопровода. До сегодняшнего дня мы не получили никакой оценки, никакого ответа. Второй теракт произошел на окраине Луганска — в Вергунке. СММ ОБСЕ было заявлено, что они займутся расследованием, но соответствующей информации в отчетах СММ ОБСЕ нет», — уточнила представитель республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.

Более восьми тысяч жителей Луганской Народной Республики полностью или частично привились от коронавируса, в том числе более двух тысяч человек уже прошли оба этапа вакцинации. По данным Минздрава, в 19 больниц республики уже доставлен «Спутник-V» и организованы прививочные кабинеты.

Сотрудники МВД ЛНР изъяли из тайника, обнаруженного в селе Березовское у линии соприкосновения, около 120 единиц боеприпасов и почти восемь килограммов взрывчатых веществ. Тайник был организован в подвале заброшенного дома.