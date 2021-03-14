Бойцы ВСУ дважды за сутки нарушили режим тишины в Донбассе

Донецк, 14 марта. Украинские войска дважды за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Власти ДНР сообщили о гранатометных обстрелах донецкого поселка Ленинское.

О нарушении действующего режима тишины со стороны ВСУ сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращении огня (СЦКК).

«В ходе атаки вооруженные силы Украины выпустили четырнадцать единиц боевых припасов. Под обстрелами оказались населенные пункты Донецк («Вольво-Центр») и Ленинское», — указали представители республики.

По предварительным данным, военные вели огонь из гранатометов РПГ и АГС. Сведений о материальном ущербе, как и о жертвах среди населения, пока не поступало.

Накануне представители республики сообщили, что ВСУ также вели огонь из населенного пункта Пески по району «Вольво-Центр» из подствольного гранатомета. Местные жители насчитали пять «прилетов».