NI включил российский автомат АК-74М в список лучшего современного оружия

Вашингтон, 14 марта. Российский автомат АК-74М является одним из самых лучших образцов огнестрельного оружия для ведения современных боевых действий, считают американские аналитики.

Военный эксперт The National Interest Кайл Мизоками, эксклюзивный перевод статьи которого представляет Федеральное агентство новостей, составил список лучших автоматов, наиболее подходящих для условий современной войны. По его словам, хорошие штурмовые винтовки — как называют это оружие на Западе, давно стали для солдат всего мира залогом успешного выполнения боевых задач вне зависимости от местности и условий окружающей среды.

Зарубежный аналитик включил в пятерку самых лучших представителей этого класса оружия российский АК-74М. Мизоками напомнил, что автомат стал дальнейшим развитием культового детища легендарного советского оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова АК-47, сменившим своего именитого предка в рядах армии СССР. Главным отличием новинки стало использование патрона калибра 5,45 миллиметра, который был значительно легче боеприпасов калибра 7,62 миллиметра, применявшихся для стрельбы из АК-47.

Емкость магазина модернизированной версии АК-74 составляет 30 патронов, а приклад автомата складывается вбок, отметил журналист. Эксперт подчеркнул, что в 2015 году оружие было обновлено, ввиду чего у последней версии АК-74М имеется современный каркасный приклад с регулируемым упором для щеки, улучшенное цевье, новый дульный тормоз и планка Пикатинни, предназначенная для крепления дополнительного оборудования.

Иностранное оружие также попало в перечень самых лучших автоматов. Эксперт включил в него и американский карабин M4, который изначально изготавливался на заказ для Объединенных Арабских Эмиратов, а затем был принят на вооружение войск США и Корпуса морской пехоты. Аналитик подчеркнул, что внешне автомат схож со своим предшественником — штурмовой винтовкой M16A2, однако имеет меньшие габариты. Карабин стреляет патронами калибра 5,56 миллиметра, коих в магазин вмещается 30 штук. Помимо полностью автоматического огня, M4 имеет режим стрельбы короткими очередями с отсечкой по три патрона.

Такие автоматы, как британский SA80A2, французский FAMAS и немецкий HK417 (и его вариация M27), также являются лучшими образцами оружия этого типа, по мнению американского аналитика.

Ранее представители концерна «Калашников» анонсировали пневматическую версию новейшего автомата АК-12 для любителей страйкбола, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.