Троих пострадавших при взрыве в КЧР перевели в Северокавказский ожоговый центр

Черкесск, 14 марта. Трое пациентов Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы будут переведены в Махачкалу для дальнейшего лечения, сообщил источник ФАН в медицинских кругах.

Транспортировка пострадавших в Махачкалу связана с тем, что там находится специализированный Северокавказский ожоговый центр на базе ГБУ РД РКБ, оснащенный современным оборудованием для помощи пациентам с серьезными ожогами.

Реаниматологи и другие специалисты Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы оказали максимально возможную помощь госпитализированным с места взрыва. Дальше пострадавшими будут заниматься врачи Махачкалы, отметил источник.

В Ожоговый центр г. Махачкалы переведены Альфида Э. 1980 года рождения, Мухамед Ш. 1995 года рождения, Асят М. 1998 года рождения. Еще два пациента остались в Карачаево-Черкесской республиканской больнице. Это Аслан Э. 1992 года рождения и Карча Л. 1953 года рождения.

Напомним, взрыв произошел в городе Усть-Джегута. В результате пожара в пункте выдачи интернет-заказов травмы получили пять человек.